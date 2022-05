iPads dominaram lista de tablets mais vendidos no 1º trimestre de 2022

Mais um ranking da International Data Corporation (IDC) foi divulgado hoje, mostrando resultados animadores para a Apple. No Twitter, o analista Francisco Jeronimo publicou a classificação dos tablets mais vendidos do primeiro trimestre de 2022 — nela, dentre os cinco principais modelos, quatro são iPads!

Apesar do design “antiquado” (ainda com o Touch ID), o tablet mais vendido no último trimestre foi o iPad de nona geração, lançado em setembro passado. Em segundo lugar, ficou o seu irmão menor, com design já renovado e lançado na mesma época, o iPad mini de sexta geração. Já o irmão maior, o iPad Pro de quinta geração apareceu como terceiro colocado. Para fechar o Top 5, o iPad Air de quinta geração figurou no último lugar.

4 out of the 5 most sold tablets in Q1 2022 are iPads. They represent 94% of Apple´s total tablet sales & 30% of the total market. 12 yrs after the 1st iPad,Apple dominance remains



Top 5 Tablet Vendor Shares Q1 2022:

🏆#1 @Apple [31.8%]

🏆#2 @Samsung [21.8%]

🏆#3 @amazon [9.8%] pic.twitter.com/hJiaBKE2Jm — Francisco Jeronimo (He/Him) (@fjeronimo) May 30, 2022

De acordo com o analista, os tablets mais novos da Maçã representaram cerca de 94% das vendas totais da empresa no primeiro trimestre de 2022. Por conta deles, a Apple conseguiu o primeiro lugar no Top 3 de vendas globais de tablets, com 31,8% do mercado.

A Samsung, que garantiu o segundo lugar com 21,8% das vendas globais, teve seu Galaxy Tab A, de 2020, como “intrometido” em quarto lugar no ranking. Apesar de não aparecer na classificação, a terceira empresa a vender mais tablets foi a Amazon, com 9,8%.

Sabemos que, mesmo após 12 anos desde o primeiro iPad, eles só continuam melhorando e conquistando cada vez mais o público. O interessante é ver o iPad de nona geração, com design antigo, conquistar a melhor posição… pelo visto, isso não é um empecilho para a maioria dos consumidores — os quais certamente levaram mais o seu preço em consideração.

via TudoCelular