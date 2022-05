Kuo: chips “A16” e “M2” poderão manter litografia de 5nm

Que tal começar a semana com mais uma rodada de rumores? Há alguns dias, um leaker no Twitter conhecido como @ShrimpApplePro comentou que o chip “A16 Bionic” (dos ‌”iPhones 14 Pro‌”) deverá ser fabricado com o mesmo processo de 5 nanômetros do A15 Bionic — enquanto o processo de 3 nanômetros, mais avançado, ficaria para a nova geração de chips para Macs — o “M2”. Mais recentemente, o analista Ming-Chi Kuo corroborou essas informações, com algumas ressalvas.

Kuo disse que, como os processos de fabricação N3 — para os chips de 3nm — e N4P da TSMC não estarão disponíveis para produção em massa até 2023, os processos N5P (pelo qual o A15 Bionic é produzido) e N4 (de 4 nanômetros) “são as mais recentes tecnologias viáveis ​​disponíveis para novos chips da Apple que serão lançados este ano”.

Ainda segundo o analista, o processo N4 não teria vantagens significativas sobre o N5P; portanto, os avanços em desempenho e eficiência do chip “A16” em relação ao A15 poderão ser “limitados” — a mudança no nome, por sua vez, seria “mais um propósito de marketing”.

(2/4)

A15 is made by TSMC N5P. Because N4 has no advantages vs. N5P, it’s reasonable for A16 to stick with the N5P, implying that improvements in performance and power-saving from A16 should be limited. Naming iPhone 14 Pro’s chip as A16 is more of a marketing purpose. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 29, 2022

Já sobre o futuro do Apple Silicon, Kuo acrescentou que o chip do suposto novo MacBook Air, cujo lançamento é previsto para este ano, enfrenta “as mesmas limitações técnicas do A16”. Ele sugeriu que as mudanças no design do futuro modelo “já é um grande ponto de venda”, então a Apple poderia não estar preocupada em apresentar grandes melhorias no chipset.

Em vez disso, Kuo propôs que a Apple possa ver mais vantagens em estrear os primeiros chips ‌”M2‌” nos próximos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas. Embora a Apple possa batizar o chip do novo ‌MacBook Air‌ de “‌M2‌” para fins comerciais, ela também poderia optar por lançar a próxima geração do seu chipset para uma atualização muito mais substancial, na qual possa fazer valer do processo de 3nm.

(4/4)

There is nothing bad with naming a minor-upgrade CPU of all-new design MBA as M2, which can also help new MBA sales. But if M2 series aims to bring great upgrades vs. M1 series and further enhance Apple Silicon's brand image, using 2023 N3/N4P wafer for M2 is better. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 29, 2022

Com base nessas informações, pode ser que os avanços mais significativos nas linhas de processadores da Apple surjam a partir de 2023 — talvez seja exatamente por isso que há rumores apontando para a possibilidade de os iPhones “14” e “14 Max” manterem o chip A15 Bionic.

Opiniões?