US$770 milhões: Tim Cook foi o 2º CEO mais bem pago de 2021 nos EUA

Embora com uma certa flutuação, Tim Cook sempre figura nas listas (de diversos veículos) sobre os CEOs mais bem pagos dos Estados Unidos — o que não é nenhuma surpresa, considerando a responsabilidade do seu cargo e o cofrinho monumental da Apple. Pois de acordo com o levantamento mais recente da Fortune, o chefão da Maçã foi o segundo executivo mais bem pago de 2021 nos EUA.

Publicidade

Na mais nova lista de CEOs da Fortune 500, Cook ficou atrás apenas de — adivinhem — Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, que recebeu nada menos que US$23,5 bilhões ao longo do ano passado graças a um pacote de opção de compra de ações da Tesla recebido em 2018.

Em comparação, a bolada recebida por Cook no ano passado chegou a ser até, digamos, modesta: o CEO da Apple faturou US$770 milhões ao longo de 2021. Boa parte desse dinheiro vem por conta de um acordo feito na época em que ele assumiu o posto de presidente da empresa, que o fez receber — no seu décimo aniversário no comando da Apple — um pacote de 5 milhões de ações da companhia, equivalente a cerca de US$750 milhões.

Para efeito de comparação, Cook recebeu “apenas” US$265 milhões ao longo de 2020, valor que o colocou em oitavo lugar entre os CEOs mais bem pagos dos EUA à época.

CEOs mais inspiradores

Vale notar que, além do destaque financeiro, Cook foi lembrado também de uma outra forma na lista da Fortune 500: ele foi listado como um dos dez CEOs mais inspiradores do país, em sexto lugar. A revista destacou a gestão do executivo durante a COVID-19, a performance cada vez mais impressionante das ações da Apple e a liderança de Cook no movimento LGBTQ+ — ele é, afinal de contas, um dos executivos mais importantes do mundo assumidamente homossexual.

Publicidade

A lista completa de CEOs mais inspiradores, liderada por Karen Lynch (da CVS Health), pode ser conferida aqui. Já a dos mais bem pagos está nesse link.

via iMore