Vídeo mostra raro protótipo do PowerBook G4

Um vídeo do canal Computer Clan explora um protótipo do computador PowerBook G4 de 17 polegadas, o último antes do início dos MacBooks e também da transição da arquitetura de processadores PowerPC para os da Intel. O canal conta, ainda, com outros vídeos de objetivo similar com outros dispositivos antigos da Apple.

Inicialmente, o apresentador compara o protótipo a uma unidade comercializada do PowerBook G4, lançado em 2001. Ele afirma que o alumínio da versão de testes é mais “cru”, enquanto o do que foi vendido é mais trabalhado. Isso faz sentido se imaginarmos que esse nível de detalhe não é tão relevante na fase em que o produto está em construção.

Além disso, são vistas etiquetas, comuns em protótipos e versões de teste de algum aparelho. Nesse caso, uma delas explicita que o PowerBook não passou pela aprovação da governança de telecomunicações dos Estados Unidos (Federal Communications Comission, ou Comissão Federal de Comunicações), além de dizer que o local de fabricação da peça foi em Taiwan.

Já outra traz um código de barras e uma indicação de que o computador estava sendo testado no time de desenvolvimento da Apple, certamente para identificação interna da unidade. Há, ainda, um adesivo em que está escrito “MediMac” — uma equipe interna da empresa que auxilia pessoas com protótipos em teste.

Internamente, um detalhe chama a atenção: a placa-mãe do protótipo é vermelha, algo comum em peças de teste da Apple, como falou o YouTuber. Vários componentes, como o disco rígido, têm a inscrição DVT, que significa design validation test, ou teste de validação de design, em tradução livre.

Outro detalhe interessante são os números e letras escritos à mão na dobradiça do PowerBook G4. Como em alguns componentes, está escrito EVT, com o “E” significando engineering, ou engenharia. Isso torna a experiência de explorar um protótipo ainda mais profunda, já que nos aproximamos do processo de produção na época.

O apresentador também notou que cabos e demais partes internas do computador estão dispostas de maneira mais rudimentar, o que é natural em peças de teste.

Por fim, ele ainda ligou o PowerBook, que está surpreendentemente funcionando! Há alguns aplicativos instalados e até uma pasta chamada Developer (Desenvolvedor). O computador encontra-se rodando o Mac OS X Tiger, versão 10.4.11.

Interessante ver um protótipo funcional de um produto lançado mais de 20 anos atrás, não?

