WhatsApp registra 41% de aumento no engajamento

Um estudo do site agregador de mecanismos de transferências de moedas MoneyTransfers, com base em dados da empresa de análise Sensor Tower, mostrou que o WhatsApp teve recentemente um aumento de 41% no engajamento. Isso significa que o número de “power users”, usuários que acessam o aplicativo todos os dias, recebeu um incremento na referida proporção.

Os números referem-se ao primeiro trimestre de 2022. Se no mesmo período do ano passado apenas 39% dos média mensal de usuários do WhatsApp era considerada “power user”, agora essa parcela subiu para 55% do total. Ou seja, mais da metade dos usuários do app o acessa todos os dias.

O estudo informa, ainda, que a guerra na Ucrânia teve um impacto significante sobre o número de usuários de aplicativos de mensagens. O Telegram, por exemplo, teve um engajamento de 15,5% no período estudado, o que representa um aumento de 9% em relação a 2021.

Assim como no caso do Telegram, esse aumento também pode ser observado em outros aplicativos do mesmo ramo. O japonês LINE, logo após o WhatsApp, registrou 45% de “power users” no início de 2022, contra 35% desse período do ano passado. Enquanto isso, o Messenger, também da Meta, ficou em terceiro com 16,4%, 4,4 pontos percentuais a mais que em 2021.

Com o avanço de outras plataformas, a Meta busca consolidar a sua liderança no mercado de aplicativos de trocas de mensagens. Novos recursos no WhatsApp, como o de reações em mensagens, por exemplo, são uma maneira de tornar o app mais atrativo e solidificar o seu engajamento. Além disso, sabemos o quão necessário ele é em países como Brasil e Índia, por exemplo.

Regionalmente, é possível ver reflexos dessas particularidades no uso de mensageiros de diferentes lugares. O estudo mostra que o chinês WeChat, que tem 1,5 bilhão de usuários globais, vem ganhando ainda mais força na Ásia. Na China, ele é uma rede social completa, além de ter um sistema de pagamentos basilar para a sociedade chinesa e também turistas.

via Android Central