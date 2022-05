WhatsApp terá indicador para respostas em Status

O foco do WhatsApp nas últimas semanas parece ser mesmo tentar aumentar a popularidade dos Status — sua própria versão dos Stories, do Instagram. Desde o final de abril, o mensageiro começou a testar não só uma, mas quatro novas adições para o recurso que, até então, vinha de um longo período praticamente intocado.

Desta vez, segundo o pessoal do WABetaInfo, o WhatsApp começou a testar recentemente um novo ícone que busca diferenciar uma mensagem comum de uma resposta a um Status dentro de uma conversa.

Como é possível conferir na imagem acima, o ícone pode ser encontrado ao lado da prévia da mensagem na lista de conversas, logo abaixo do nome do contato. Apesar de ser uma mudança apenas incremental, isso deverá facilitar na hora saber do que exatamente a mensagem está falando.

Embora o veículo tenha identificado a novidade na versão beta do WhatsApp Desktop, o ícone ainda está em uma fase bastante inicial de seu desenvolvimento e, portanto, não pode ser acessada por usuários inscritos no programa de testes do mensageiro.

Caso o WhatsApp decida seguir o desenvolvimento desse indicador, é provável que ele comece a aparecer gradualmente para usuários beta ainda nas próximas semanas no iOS, no Android e no Desktop/Web.

Alerta para contas empresariais

Quem usa o WhatsApp Business, por sua vez, deverá notar em breve um novo alerta exibido no topo da lista de conversas sempre que o usuário quebrar algum dos termos de uso da versão empresarial do mensageiro. Essa novidade, segundo o WABetaInfo, faz parte da preparação para o lançamento do WhatsApp Premium.

Assim como o ícone para os Status, esse alerta ainda está desenvolvimento, mas tem lançamento dado como praticamente certo. De acordo com o veículo, ele tem como objetivo dar mais um chance para que negócios possam se adequar às regras da plataforma antes de terem suas contas banidas por completo.

Como é possível ver na imagem acima, o alerta conta com uma breve mensagem notificando o usuário sobre a violação e um botão com os dizeres “Saiba mais”, o qual o redireciona para outra tela com mais detalhes.

Essa novidade, vale notar, será exclusiva de contas comerciais, as quais contam com termos de uso separados daqueles exibidos para usuários da versão padrão do WhatsApp; entretanto, ainda não há nenhuma previsão para o lançamento do alerta.