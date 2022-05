Anker lança power strip com três tomadas e USB-C PD de 30W

A Anker lançou hoje mais um integrante para sua vasta família de power strips — acessórios que combinam estações de carregamento com réguas de energia, geralmente usadas para expandir a oferta de tomadas em um cômodo.

Trata-se da Anker 521 Power Strip, acessório que, além de uma porta USB-C PD de 30W e duas outras entradas USB-A de 12W, também conta com três tomadas completas em sua traseira, possibilitando a alimentação de outros dispositivos.

Seguindo a identidade de outros produtos da marca, o acessório traz um visual clean e compacto que se mistura bem com o ambiente mesmo quando colocado em cima de uma mesa ou cabeceira, por exemplo. Para completar, o acessório conta, também, com um cabo trançado para uma maior resistência.

A porta USB-C PD de 30W encontrada na parte frontal do Anker 521, segundo a fabricante, pode alimentar um iPhone 13 Pro com recarga rápida em 90 minutos, além de MacBooks e iPads. Essa potência toda, entretanto, só pode ser desbloqueada caso as outras duas portas USB-A ao lado estejam livres.

O acessório conta ainda com 300 joules de proteção contra possíveis surtos elétricos, permitindo que o usuário ocupe todas as suas portas e tomadas sem preocupação — recurso ausente em outros produtos da marca.

A Anker 521 Power Strip já está disponível para compra na Amazon americana, nas cores preta e branca, por US$40.

via 9to5Toys