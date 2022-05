Apple Watch manteve dianteira do mercado no 1º trimestre de 2022

O mercado global de smartwatches registrou um crescimento de 13% no primeiro trimestre de 2022 — apesar das preocupações com a desaceleração econômica e a inflação — em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com uma nova pesquisa realizada pela Counterpoint Research.

Nesse cenário, a Apple não só manteve sua sólida liderança, mas também ampliou seu crescimento ano a ano em 14%, segundo os dados. Vale notar, porém, que os números incluem vendas registradas no último trimestre de 2021 devido ao atraso de um mês no lançamento do Apple Watch Series 7, o que ajudou a manter a força da marca.

Com relação às outras fabricantes, a Samsung viu um aumento no seu market share de 7,8% no primeiro trimestre de 2021 para 10,1% no mesmo período deste ano. A Xiaomi, por sua vez, registrou sua primeira posição no Top 4 com um crescimento ano a ano de 69%. Já a Fitbit viu sua participação de mercado encolher — depois de não lançar novos modelos após sua aquisição pelo Google, em 2019.

Embora o mercado global de smartwatches tenha visto pouco crescimento em 2020 devido ao impacto da COVID-19, ele continuou a ter um bom desempenho desde a sua recuperação no ano passado. Em particular, a Apple respondeu por mais de um terço do total de remessas no ano passado e está aumentando ainda mais sua influência com uma participação de mercado de 36% no primeiro trimestre deste ano. A alta fidelidade à marca dos usuários do iPhone é um dos fatores de sucesso do Apple Watch. Essa popularidade parece ser maior entre a geração mais jovem, tornando a Apple uma líder de mercado insubstituível. Claro, tudo foi possível devido ao alto desempenho do produto e à excelente conexão entre os dispositivos iOS. Acreditamos que a participação de mercado da Apple provavelmente aumentará ainda mais até o final deste ano.

Na análise das vendas por região, apenas a Europa registrou um crescimento estável; segundo a Counterpoint, as previsões iniciais eram de que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tivesse um impacto mínimo no mercado no primeiro trimestre, mas o prolongamento do conflito e as restrições logísticas começaram a afetar a região. Ainda de acordo com a firma, o impacto da guerra será mais forte no segundo trimestre.

