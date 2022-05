Atrás do Google Chrome, Safari supera 1 bilhão de usuários

A Apple possui uma base de iPhones ativos “bilionária” já há algum tempo, e agora o Safari ultrapassou a marca de mais de de 1 bilhão de usuários ativos em todo o mundo — embora esse marco possa ter sido atingido bem antes, como divulgado em um relatório da Atlas VPN.

Publicidade

De acordo com os números, o Safari acumulou, precisamente, 1.006.232.879 usuários no mês de abril, tornando-o o segundo navegador em uso a ter uma base ativa na casa do bilhão — atrás apenas do Google Chrome, que acumulou no período mais de 3,3 bilhões de usuários.

O método da Atlas VPN para calcular a contagem de usuários foi usar a base de dados do Internet World Stats e combiná-la com a participação de mercado do Safari em abril, conforme determinado pela Statcounter.

Seguindo o Google Chrome e o Safari veio o Microsoft Edge, com 212,6 milhões de usuários; depois o Firefox, com 179 milhões, e o navegador proprietário da Samsung, com 149,6 milhões. Por fim, mais de 108 milhões de usuários escolheram o Opera.

via 9to5Mac