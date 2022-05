Colecionador leiloará Apple I raro (e funcional) assinado por Woz

Se você está com algumas centenas de milhares de dólares na conta e a fim de adquirir um pedaço inestimável da história da computação, essa é a sua chance! O famoso colecionador Jimmy Grewal anunciou recentemente que leiloará uma das peças mais valiosas da sua coleção: um Apple I ainda funcional e com placa assinada por ninguém menos que Steve Wozniak, cofundador da Maçã.

O computador, de número de série 89, tem quase todos os seus componentes originais. Acredita-se que ele foi comparado por um executivo da empresa Schlumberger Overseas S.A. em 1976, em Nova York, e levado para a Europa — o que, se comprovado, tornará a peça um dos primeiros produtos da Apple ligados em outro continente que não a América do Norte.

Woz assinou a placa do computador no ano passado, num encontro com Grewal em Dubai:

Além da placa original em si, o pacote inclui monitor, transformadores de energia, gravador de fitas e um teclado Cherry original, tudo devidamente restaurado. Temos, ainda, revistas da época contendo anúncios de página inteira do Apple I, artigos técnicos assinados pelos Steves Wozniak e Jobs, e muito mais.

Grewal, atual dono da máquina, é o fundador da The AAPL Collection, uma coleção de produtos históricos da Apple localizada em Dubai. O colecionador começou a reunir memorabilia da Maçã em 1995, quando estudava da Universidade Duke, mas seu interesse pelos produtos da empresa começou muito antes, no início dos anos 1980 — e os fundos gerados pelo leilão do Apple I serão utilizados para expandir a coleção e criar um espaço que possa ser visitado pelo público.

O leilão do Apple I de Grewal será realizado no eBay a partir da próxima quinta-feira (2/6), com lances abertos até o dia 12 próximo. O lance inicial será de apenas US$0,01, mas não espere nenhuma pechincha para levar a peça para casa — especialistas estimam que o seu valor de mercado gira em torno de US$464 e US$485 mil, mas o leilão poderá atingir valores ainda mais altos por conta do autógrafo de Woz e da documentação que acompanha o computador.

via iMore