djay agora conecta iPhones e iPads a mesas analógicas

O aplicativo djay Pro AI já é conhecido por trazer inúmeras inovações tecnológicas e adaptar o que há de melhor em software/hardware na Apple para o meio da mixagem — e essa será ainda mais interessante!

Hoje, a algoriddim anunciou a versão 4.0 do app para macOS, iPadOS e iOS, a qual conta com integração para DVS, ou Digital Vinyl Control. Ou seja, uma mesa analógica que pode ser controlada digitalmente — e mais: ela conta com um sistema de inteligência artificial.

A grande novidade é que, se anteriormente algumas mesas se conectavam a PCs e Macs, agora os DJs podem fazer toda a mixagem conectando somente o iPhone ou o iPad. Eles se integram tão bem que se transformam em duas mesas com possibilidades diferentes: uma analógica e outra sensível ao toque.

Outra grande novidade é a chegada do djay Control Vinyl, um vinil especial com a tecnologia Neural Mix que conta com um lado B o qual permite ao DJ escolher entre os modos normal, instrumental e acapella de qualquer música.

O app também ganhou novos recursos, como a mudança instantânea da interface do app uma vez plugado à mesa, opções de efeitos sonoros de IA e até reprodução e edição de diversas músicas a partir de serviços de streaming, como TIDAL, SoundCloud, Beatport e outros.

Mesmo que você não seja amante de mixagens e trabalhos do tipo, há de admitir que esse tipo de tecnologia é admirável!