Gamevice lança novo joystick para iPads de 9-10 polegadas

Já faz bastante tempo desde que falamos aqui sobre os joysticks da Gamevice, que prometem transformar uma série de modelos de iPhones (e iPads, também) em verdadeiros consoles de jogos portáteis, com botões físicos, controles analógicos, gatilhos, acesso rápido a algumas funções importantes e muito mais.

Publicidade

Pois recentemente, a fabricante lançou uma nova versão do acessório — essa, pensada especificamente para iPads com telas entre 9 e 10 polegadas. A única limitação, aqui, é que a compatibilidade continua exclusiva com tablets com conector Lightning, então os modelos mais recentes, com USB-C, ficam de fora.

A nova versão do acessório é compatível com os iPads de quinta à nona geração, os iPads Air 2 e 3, e os iPads Pro de 9,7 e 10,5 polegadas (ainda as versões com Lightning, naturalmente). Ele tem um design expansível que se encaixa em volta do tablet com uma cinta traseira regulável. Temos ainda uma porta Lightning para carregamento pass-through e uma saída de 3,5mm para fones de ouvido.

O design ergonômico do acessório traz todos os botões tradicionais de joysticks contemporâneos, como quatro botões de ação, dois analógicos clicáveis, um direcional, quatro botões superiores e acesso rápido a menus contextuais e tela de início. Ele é compatível com quaisquer jogos que aceitem comandos via joysticks externos, além de todas as plataformas de jogos via nuvem, como o Xbox Cloud Gaming, o NVIDIA GeForce NOW e o Google Stadia.

Publicidade

O Gamevice for iPad pode ser adquirido no site da fabricante por US$100.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors