iOS 15.6, iPadOS 15.6, macOS 12.5, watchOS 8.7 e tvOS 15.6 ganham segundas versões beta

Quase duas semanas após iniciar os testes com seu novo ciclo de sistemas, a Apple liberou hoje as segundas versões beta do iOS 15.6 (compilação 19G5037d ), do iPadOS 15.6 (idem), do macOS Monterey 12.5 ( 21G5037d ), do watchOS 8.7 ( 19U5037d ) e do tvOS 15.6 ( 19M5037c ).

Publicidade

Como informamos, até o momento não há informações de grandes mudanças nessas versões, compreensivelmente — quaisquer mudanças relevantes, é claro, nós avisaremos por aqui.

Além disso, considerando que a WWDC22 ocorrerá na semana que vem, é bem improvável que vejamos algo muito relevante nesses updates.

Essas novas versões aparecerão em breve, também, no Apple Beta Software Program.