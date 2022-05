Lockdowns na China tiveram impacto “limitado”, afirma Foxconn

Após rumores sugerirem recentemente um atraso na produção de alguns dos “iPhones 14” devido aos intensos lockdowns na China, a Foxconn — uma das principais fornecedoras da Apple — afirmou hoje que o impacto das restrições em suas fábricas foram, na verdade, menores do que o esperado, além de compartilhar uma previsão otimista para o resto do ano. As informações são do Nikkei.

Em um comunicado aos acionistas da empresa, o presidente da Foxconn, Young Liu, explicou que, apesar da alta inflação global, da guerra na Ucrânia e de outras questões, a empresa deve ter um ano com resultados um pouco melhores do que os registrados em 2021, contrariando projeções anteriores. Os sucessivos lockdowns na região de Xangai também parecem ter tido impactos menos severos do que o esperado.

O impacto geral do lockdown na Foxconn é um tanto limitado. Você pode concluir isso pela nossa receita de abril, além de nossa performance em maio que também foi melhor do que o estimado.

A projeção compartilhada por Liu pode parecer um contrassenso, já que, além de duas outras instalações em Kunshan, a Foxconn teve que interromper sua produção em Zhengzhou — lar da sua maior fábrica dedicada à produção de iPhones. Entretanto, segundo ele, as linhas de montagem conseguiram operar em níveis normais mesmo com a adoção do chamado “circuito fechado” — tática que visa diminuir o deslocamento dos funcionários.

Achamos que esses controles da COVID-19 continuarão acontecendo e é nosso foco operacional garantir que as fábricas possam permanecer operando.

Enquanto fornecedoras como a Pegatron e a Quanta Computer registraram uma queda nos lucros de abril de 35% e 40%, respectivamente, em comparação a março, a Foxconn viu um impacto bem menor, de apenas 4,1%. No total, a principal fabricante do iPhone faturou US$16,7 bilhões nesse período.

Com a aparente flexibilização das restrições na China, Liu continuou ao prometer resultados ainda mais animadores para a segunda metade do ano, a qual deverá contar com uma produção bem mais estável. O presidente concluiu ao dizer que a Foxconn expandirá sua capacidade de produção de semicondutores e passará a ter a produção de carros elétricos como um de seus principais focos.

