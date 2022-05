Negócios no WhatsApp Business poderão ter imagens de capa

Sabemos que a Meta está empenhada em transformar o WhatsApp Business na “central de vendas” de uma série de estabelecimentos ao redor do Brasil e do mundo, e a empresa não tem poupado esforços para tornar a plataforma mais flexível, amigável e poderosa para empresas e usuários.

A novidade de hoje não é das mais profundas, mas também representa uma melhoria interessante para estabelecimentos que queiram criar uma identidade mais presente no WhatsApp: como informou o WABetaInfo, o mensageiro está testando um recurso que permitirá às contas comerciais adicionar imagens de capa aos seus perfis.

Já visível em algumas versões beta do WhatsApp Desktop, o recurso é acessado na sua página do perfil e pode ser visto por todos os usuários que tentem entrar em contato com você. Assim como em outras redes, como o Twitter e o Facebook, a imagem de capa fica atrás da sua foto de perfil e permite que você complemente suas informações com uma identidade visual expandida, uma foto do seu estabelecimento ou alguma outra imagem que você julgue apropriada.

O recurso de imagens de capa já está em testes no WhatsApp Business para iOS há algum tempo, e agora está chegando ao desktop — o que significa que a novidade deverá ser liberada para todos os usuários num futuro próximo. Vale notar que (ao menos a princípio) a funcionalidade será exclusiva para contas comerciais — isto é, você não poderá configurar uma imagem de capa no seu perfil pessoal… ainda.

De qualquer forma, boas notícias, não?