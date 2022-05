O que fazer se a webcam do Mac não estiver funcionando?

Se você acompanha as nossas dicas focadas em Macs aqui no MacMagazine, já deve ter visto algum da série “O que fazer?”, que podem lhe ajudar a resolver problemas que infelizmente podem acontecer em certos componentes do computador — como o sensor Touch ID, por exemplo.

No artigo de hoje, focaremos naquele que talvez é um dos mais importantes e indispensáveis no período pandêmico: a webcam/câmera integrada, seja ela de MacBooks ou de desktops, como o iMac.

Confira, a seguir, algumas dicas simples que podem ajudar a resolver esse tipo de problema por aí! 📸

Verifique se a luz indicadora (localizada ao lado do sensor) está indicando que a câmera está ligada, ou seja, se está na cor verde.

Confira se o macOS reconhece a câmera interna. Para isso, vá até o menu Apple (no canto superior esquerdo), em “Sobre Este Mac”. Depois, em “Visão Geral”, selecione “Relatório do Sistema…”. Clique em “Câmera”, no menu lateral. O componente deverá aparecer por lá como “FaceTime HD Camera” ou algo do tipo.

Atualize o software do seu Mac para a última versão disponível.

Caso use o recurso Tempo de Uso (Screen Time), verifique se a câmera está ligada e se os apps que têm acesso a ela seguem com tempo disponível. Para isso, abra as Preferências do Sistema e clique em “Tempo de Uso”. No menu lateral, escolha “Conteúdo e Privacidade” e, na seção “Apps”, verifique se a caixa de seleção ao lado de “Câmera” está selecionada.

Ainda na seção “Tempo de Uso”, vá até a aba “Limites de Apps” e veja se a câmera não está marcada em um dos apps da lista.

Veja se a câmera tem permissão para usar o aplicativo que você quiser usar. Para isso, abra as Preferências do Sistema e clique em “Segurança e Privacidade”. Selecione “Câmera”, na aba lateral, e veja se o app desejado está devidamente marcado. Nesse caso, para usar o app, talvez seja necessário que você feche e abra-o novamente.

Caso seja um site do Safari, abra o navegador e vá até Safari » Preferências…, na barra de menus (ou use o atalho ⌘ command , ). Em seguida, selecione a aba “Sites” e “Câmera”, na barra lateral. Depois, veja se a opção “Permitir” ou “Perguntar” está selecionada ao lado do site ou da configuração para visitar outros sites (na parte inferior).

Se o erro persistir, tente usar um dos apps nativos que fazem o uso da câmera, como o FaceTime ou o Photo Booth.

“Mate” os processos VCDAssistant e AppleCameraAssistant . Para isso, abra o Terminal, digite o seguinte comando e pressione Return : sudo killall VDCAssistant;sudo killall AppleCameraAssistant . Depois, digite a senha usada para desbloquear o seu Mac e tente usar a câmera.

e . Para isso, abra o Terminal, digite o seguinte comando e pressione : . Depois, digite a senha usada para desbloquear o seu Mac e tente usar a câmera. Experimente resetar o SMC (System Management Controller) do Mac.

Não resolveu?!

Se o problema ainda persistir depois de todas essas etapas, o jeito é procurar a ajuda da Apple.

Isso pode ser feito através de um Centro de Serviço Autorizado Apple, agendando um horário em uma Apple Store ou entrando em contato com a Apple pelo 0800 761 0880, pelo site ou pelo app Suporte da Apple.

Esperamos que tudo se resolva por aí! 😊

