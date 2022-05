TikTok testa “Modo limpo” de exibição de vídeos

Conforme mostrou o TechCrunch, o TikTok está testando o que é chamado de “Clear mode” — algo como “Modo limpo”, em tradução livre. Ao pressionar e segurar um vídeo, o modo está aparecendo para algumas pessoas dentre as opções.

Ativando-o, elementos como legenda e comentários somem da tela, funcionando como uma maneira de eliminar distrações e focar no vídeo. Um botão pequeno fica disponível no canto inferior direito para desativar o modo, como pode ser visto nas capturas de tela abaixo, trazidas por Matt Navarra.

TikTok is testing ‘Clear Mode’ for a distraction-free viewing experience https://t.co/HmEur1qfDa pic.twitter.com/jAIUC6vFse — Matt Navarra (@MattNavarra) May 26, 2022

O recurso, se for expandido, atenderia uma demanda de usuários que constantemente pedem para que vídeos sejam enviados novamente porque as informações do aplicativo estão cobrindo partes do conteúdo. Assim, o que o “Modo limpo” faz é justamente possibilitar que esses botões e demais ícones exibidos sejam escondidos.

É válido ressaltar que a função ainda está em testes e só está aparecendo para algumas pessoas, podendo nunca passar dessa etapa. O TikTok, porém, vem testando outras funções, como a de um botão para negativar comentários que não permite que os outros vejam os votos negativos.

O aplicativo da rede social foi o mais baixado de 2021 e, assim, vem criando novos recursos visando a manter o grande sucesso. Algumas novidades podem não agradar tanto, como o destaque à aba “Amigos”, mas a empresa chinesa segue tentando incrementar sua interface.