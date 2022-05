WhatsApp finalmente começa a testar edição de mensagens

Um dos recursos mais pedidos pelos usuários do WhatsApp é a edição de mensagens. Atualmente, vale recordar, a única maneira de “se livrar” de uma mensagem com algum erro é apagando-a — o que tem um limite de tempo e ainda deixa um aviso “polêmico” para o receptor.

Publicidade

Agora, no entanto, o mensageiro parece estar finalmente trabalhando para possibilitar que usuários editem mensagens, segundo relatou o WABetaInfo. O recurso já havia sido testado pela Meta (na época, Facebook) em 2017, mas a ideia acabou não avançando.

Porém, agora o recurso tem tudo para finalmente ver a luz do dia — e com algumas características que esperamos de uma implementação do gênero.

De acordo com o site, deverá haver um histórico de mensagens para que as pessoas possam ter acesso também à mensagem original — algo semelhante ao que acontece com as publicações no Facebook.

Outra possibilidade é de que o WhatsApp também imponha um limite de tempo para que as mensagens sejam editadas — assim como também temos para apagar mensagens.

Embora as capturas de tela divulgadas até aqui do recurso mostrem ele funcionando em fase beta no WhatsApp para Android, o WABetaInfo deixou claro que o app para iOS também deverá ganhar a aguardada possibilidade (caso ela seja mesmo lançada, é claro).