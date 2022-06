App da CNH Digital agora suporta novo layout do documento

O aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) foi atualizado com suporte para o novo layout da Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica (CNHe), a qual estará disponível para as habilitações emitidas a partir de hoje, 1º de junho de 2022 — seja para novos condutores, para a emissão de segunda via ou para aqueles que renovaram o documento.

Apesar da mudança, a CNH com o layout anterior continuará válida em todo o território nacional. A seguir, vamos conferir algumas das principais mudanças entre as versões do documento.

Novidades

Uma das novidades da nova CNH está nas cores, com elementos gráficos em amarelo — diferentemente do atual modelo, predominantemente verde. O documento também possuirá inscrições com tinta fluorescente que brilha no escuro e itens visíveis só com luz ultravioleta.

Na parte de baixo, foi acrescentada uma tabela com elementos gráficos de veículos representando a categoria da CNH. De acordo com o Detran, a nova configuração “facilita a interpretação” de agentes de trânsito em outros países.

A nova CNH também possibilita a inclusão de nome social e filiação afetiva. Isso significa que o motorista poderá escolher o nome exibido em seu documento, assim como utilizar o nome dos pais reconhecidos judicialmente — sem a necessidade de eles serem pais biológicos.

Por fim, o código QR (introduzido a partir de 2017) está mantido no verso da carteira de motorista — dando acesso, via aplicativo, a todas as informações relacionadas ao condutor.

Validade

Mesmo com alteração no documento, o tempo necessário para ele seja renovado não foi alterado desde a mudança que passou a vigorar no ano passado, ou seja, a nova CNH terá 10 anos de validade para motoristas com idade inferior a 50 anos; 5 anos para cidadãos com 50 a 69 anos; e 3 anos para condutores com 70 anos ou mais.

