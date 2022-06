Apple barrou mais de 1,6 milhão de apps suspeitos em 2021

Em mais um esforço para tentar justificar as restritas regras da App Store, a Apple voltou a destacar hoje alguns números sobre a eficácia de suas medidas antifraude em sua loja de aplicativos. Desta vez, assim como no ano anterior, os sistemas de segurança da empresa ajudaram a evitar mais de US$1,5 bilhão em transações fraudulentas só em 2021 — o que, segundo a Maçã, torna sua plataforma “o lugar mais seguro para encontrar e baixar aplicativos”.

Publicidade

A Maçã explicou que seus times (compostos por sistemas automatizados e equipes de revisores humanos) de revisão e descoberta de fraudes conseguiram parar mais de 1,6 milhão de apps e atualizações potencialmente perigosas no último ano — um aumento em comparação com os 1 milhão de aplicativos barrados no último período.

Ademais, mais de e 3,3 milhões de cartões de crédito roubados foram impedidos de serem utilizados em transações na App Store, enquanto aproximadamente 600 mil contas foram banidas de realizar qualquer compra na plataforma novamente. Ao mesmo tempo, a empresa desativou cerca de 802 mil contas de desenvolvedores e 170 milhões de contas de usuários.

Uma quantidade considerável de aplicativos suspeitos nem se quer passou do processo de revisão inicial da loja, o qual foi responsável por bloquear mais de 343 mil apps por conta de violações de privacidade e outros 157 mil por indícios de spam, plágio ou práticas enganosas. Enquanto isso, 34,5 mil aplicativos foram rejeitados por conter funções ocultas não documentadas.

Publicidade

A Maçã também registrou avanços no combate contra classificações e avaliações falsas na App Store — prática que tem se tornado cada vez mais recorrente na plataforma nos últimos anos. Segundo os dados, 170 milhões de classificações e 94 milhões de avaliações foram removidas da loja em 2021. Dessas, 610 mil avaliações foram identificadas através de denúncias de usuários ou análises manuais.

Por fim, mais de 63,5 mil aplicativos ilegais em lojas piratas que tentam se passar pela App Store foram banidos pela empresa. De acordo com a companhia, boa parte deles tentam se aproveitar de usuários menos experientes para coletar dados sensíveis sem autorização.

Números impressionantes, não acham?