Apple contrata Juan Paz como diretor global de negócios do Apple Music

Conforme percebe a demanda, a Apple cria novos cargos para a empresa. Desta vez, a Maçã contratou Juan Paz, concedendo a ele o novo cargo de head global latin music business, algo como diretor global de negócios de música latina para o Apple Music.

Publicidade

De acordo com a Billboard, Paz comandará toda a divisão de música latina e as todas as parcerias relacionadas a ela dentro do Apple Music. Ele auxiliará desde artistas latinos já estabelecidos no mercado até os novatos, indies, agências criativas e outros tantos da própria indústria. Paz se juntará à Marissa Lopez Gastellum, que trabalha diretamente com os artistas latinos, em Miami.

Quanto ao seu currículo, o colombiano possui nomes fortes como Sony, onde conduziu a parte de marketing digital, e Warner Music. Nessa última empresa, ele foi criador da divisão latina na ADA , onde conseguiu assinar com diversos artistas e gravadoras, se estabelecendo como especialista em música digital e se destacando como empresário musical.

A Billboard confirma que esse interesse pela música latina tem, de fato, crescido e que a Maçã busca competir com o Spotify, já que sua representação é bem grande nessa região.

Publicidade

Já que fazemos parte do que chamam de “latino”, sabemos o quanto esse tipo de música tem crescido mundialmente — e esse esforço da Apple só mostra que não é mera percepção de nós, brasileiros.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 90 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. No Brasil são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$16,90/mês) e Familiar (R$24,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via iMore