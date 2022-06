Apple foi a 3ª empresa que mais faturou com jogos em 2021

Conforme pesquisa divulgada pela Newzoo, a Apple foi a terceira empresa que mais faturou com jogos em 2021, ficando apenas atrás da chinesa Tencent e da Sony. No total, o mercado gerou US$192,7 bilhões, sendo que apenas as dez maiores companhias do ramo faturaram juntas US$126 bilhões no ano passado.

O faturamento da Apple com jogos no período analisado foi de US$15,3 bilhões, o que representa um aumento de 17,7% em relação a 2020. A Tencent, em primeiro lugar, somou US$32,2 bilhões, tendo crescido 9,9% quando se compara com os números anteriores.

O gráfico abaixo mostra as dez maiores empresas do ramo e seus respectivos faturamentos em 2021 e 2020:

É interessante como a Apple, que não tem jogos como sua atividade primária, tem faturamento maior nesse segmento do que empresas como Nintendo e Activision Blizzard, totalmente dedicadas aos games. Além de recursos como o Apple Arcade, a renda da Maçã nesse ramo vem sobretudo das famigeradas e polêmicas comissões cobradas aos desenvolvedores, que são motivo de questionamento por parte de empresas como a Epic Games.

A Newzoo lembrou que as empresas que têm produtos de hardware, notadamente consoles (como Sony, Nintendo e Microsoft), sofreram no ano passado com problemas nas cadeias de produção. Além disso, a possível compra da Activision Blizzard pela Microsoft também deve impactar bastante a organização do mercado no futuro próximo. Essa fusão faria a nova empresa ocupar o segundo lugar da lista.

Outro ponto importante para refletir é o fato de a empresa que ocupa o primeiro lugar com folga ser oriunda da China. A maioria delas, porém, segue sendo de origem dos Estados Unidos. Isso é um reflexo de como a economia mundial está organizada, bem como das transformações por que vem passando.

Vale lembrar, ainda, que rumores apontam para o desenvolvimento por parte da Apple de um produto na área de realidade aumentada. Sem dúvidas, a concretização das especulações e consequente lançamento do futuro produto seriam esforços que poderiam ajudar a empresa a avançar no ramo de jogos.

Bom, imagina qual foi a reação do CEO da Epic ao ver esses dados, hein?! 😝

