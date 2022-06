Apple migra parte da produção de iPads da China para o Vietnã

A cadeia de produção da Apple provavelmente sofreu mais mudanças nos últimos dois anos do que em toda a última década — primeiro devido à guerra comercial entre Estados Unidos e China e, mais recentemente, pelos efeitos da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). Um das sequelas de tudo isso foi o investimento em linhas de produção em outros países, principalmente Índia e Vietnã.

De fato, a Apple está, pela primeira vez, migrando algumas linhas de produção do iPad da China para o Vietnã na tentativa de contornar os atrasos na fabricação causados pelos lockdowns no território chinês, segundo uma nova reportagem do Nikkei. A Maçã também teria pedido que suas fornecedores aumentassem os estoques de componentes (de praticamente todos os seus produtos) para se proteger contra possíveis futuros problemas de fornecimento.

Segundo as informações, a BYD, uma das principais montadoras de iPads, ajudou a Apple a construir linhas de produção no Vietnã e poderá em breve começar a fabricar um pequeno número de unidades do tablet por lá. Além disso, a Maçã teria facilitado os custos com logística e frete aéreo de algumas fornecedoras para garantir que os materiais usados na produção chegassem a tempo.

Vale notar que as atividades da Apple no Vietnã não são novas: a companhia já pediu à Foxconn que transferisse a produção do iPad e do MacBook Pro da China para o Vietnã em 2020, algo que seria concretizado em meados de 2021 — mas acabou não ocorrendo justamente devido a um surto de COVID-19 no país na época.

Irônica e coincidentemente, o lockdown em Xangai foi suspenso oficialmente hoje, após dois meses de restrições. Ontem, comentamos que a medida surtiu efeitos “limitados” para a Foxconn, segundo o presidente da empresa.

