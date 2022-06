Apple Music celebra Mês do Orgulho com conteúdo temático

Continuando a tradição dos últimos anos, o Apple Music disponibilizou hoje uma série conteúdos exclusivos para celebrar a chegada do Mês do Orgulho LGBTQ+, comemorado sempre em junho. Desta vez, o serviço está destacando seis localidades ao redor do mundo conhecidas por serem símbolos de luta e resistência queer.

A página oficial da iniciativa conta com textos breves e bastante interessantes sobre a história e a importância de cada uma dessas localidades, seguidos de músicas de artistas dessas regiões e playlists temáticas. Entre os lugares destacados, estão: Stonewall Inn (em Nova York) Two Peaks Tavern (em San Francisco), The Warehouse (em Chicago), Soho (em Londres), Oxford Street (em Sydney) e SchwuZ (em Berlim).

In honor of #Pride Month, Apple Music is highlighting spaces around the world where LGBTQ+ history, music, culture, and nightlife intersect.



From Stonewall to Soho, learn about each and check out playlists that bring them to life through music. https://t.co/ThfSEw8ChR pic.twitter.com/Y1fYRmbEOt — Apple Music (@AppleMusic) June 1, 2022

No Mês do Orgulho, estamos destacando seis espaços em todo o mundo onde a história, a música, a cultura e a vida noturna das comunidades LGBTI+ se cruzam. Quer seja um local lendário como o Stonewall Inn ou um bairro como o Soho em Londres, estes são os corações palpitantes das comunidades queer em todo o mundo. Continue a ler para saber mais sobre cada um deles e veja as listas de reprodução que lhes dão vida através da música.

Ademais, a Apple também voltou a liberar playlists curadas, com músicas selecionadas por artistas como Sean Miley More (“Amor é Amor”), Darren Hayes (“O Novo Milênio”) e Kylie Minogue (“Orgulho LGBT”).

Os conteúdos incluem não só playlists, mas também mixes de DJs, programas de rádio e outros especiais. Alguns dos artistas a ganharem destaque nesse ano são: Honey Dijon, Conchita Wurst, Felix Jaehn, Nura, Eunique, Wilhelmine e Tokio Hotel.

No mais, algumas das listas trazem seleções de faixas e artistas que marcaram as boates LGBTQ+ ao redor do mundo em cada década desde os anos 1970. Todas elas serão atualizadas constantemente ao longo do ano.

Na última semana, vale lembrar, a Maçã anunciou novas pulseiras e mostradores do Orgulho (Pride) em apoio à comunidade LGBTQ+ para Apple Watches.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 90 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. No Brasil são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$16,90/mês) e Familiar (R$24,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

