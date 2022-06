Como usar o Mail com fundo claro no modo escuro [Mac]

O modo escuro (dark mode) está hoje disponível no iOS/iPadOS e no macOS. Com ele, você consegue ter uma experiência ainda mais agradável aos olhos, principalmente ao usar os dispositivos com telas OLED durante a noite.

Publicidade

Em alguns casos, porém, é possível usar o fundo claro em um aplicativo mesmo que você esteja com o modo escuro devidamente ativado. Um desses apps é o Mail, que já vem pré-instalado no macOS.

Assim, quando você estiver redigindo um novo email ou mostrando mensagens na área de pré-visualização, a área será mostrada com o fundo claro — um visual mais comum, com o qual estamos mais acostumados.

A seguir, veja como ativar isso por aí!

Publicidade

Antes de mais nada, certifique-se de que você esteja com o modo escuro devidamente ativado. Em seguida, abra o Mail e vá até Mail » Preferências…, na barra de menus (ou use o atalho ⌘ command , ). Por fim, na aba “Visualização”, desmarque a opção “Usar fundos escuros para mensagens”.

Prontinho! A partir de agora, mesmo quando o seu Mac estiver com o modo escuro ativado, o Mail mostrará o fundo claro enquanto estiver escrevendo um novo email ou pré-visualizando eles. 📧