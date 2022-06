Google oficializa: Duo e Meet serão um só app de videochamadas

É, amigos, parece que o Google se deu conta da confusão que seus muitos aplicativos de videochamadas criava na cabeça dos usuários e resolveu se mexer.

Assim como previram os rumores, a empresa oficializou hoje que sua solução de videochamadas multiplataforma, o Google Duo, se integrará totalmente à solução mais popular da empresa, o Google Meet.

Como contou Javier Soltero, diretor do Google Workspace, ao longo dos anos a empresa investiu em ambos os apps e levou recursos específicos tanto para um quanto para o outro. A partir de agora, todos os recursos do Meet irão continuar e os do Duo serão integrados a ele.

Nas próximas semanas, nós adicionaremos todos os recursos do Google Meet ao app Duo para que os usuários possam agendar facilmente uma videochamada em um horário que funcione para todos ou continuar usando as videochamadas para se conectar instantaneamente a uma pessoa ou grupo. Ainda este ano, renomearemos o aplicativo Duo para Google Meet, nosso único serviço de comunicação por vídeo no Google que está disponível para todos sem nenhum custo.

Para os menos familiarizados com os recursos do Duo, algumas das ferramentas que agora integrarão o Meet são legendas automáticas durante as chamadas, a capacidade de fazer videochamadas por número de telefone ou email, usar filtros e efeitos “divertidos”, enviar mensagens e pedir ao Google Assistente para ligar usando dispositivos existentes.

A empresa afirma que “todo o histórico de conversas, contatos e mensagens continuarão salvos no aplicativo” e que não será preciso baixar outro aplicativo, basta que ele esteja atualizado. O prazo para concluir essa transição é até o final deste ano.

O aplicativo Google Meet iniciou como uma solução mais corporativa e restrita, mas teve um grande crescimento com a pandemia, quando foi liberado gratuitamente para o público geral. Desde então, ele tem sido um dos principais apps escolhidos por quem deseja fazer uma videochamada profissional, educacional mas também pessoal.

Por conta disso, a mudança faz total sentido e esperamos que as melhorias possam continuar vindo para atender as demandas dos usuários.