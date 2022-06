Instagram exibirá alertas AMBER, de crianças desaparecidas

Vários países do mundo já incorporam os chamados alertas AMBER (America’s Missing: Broadcast Emergency Response, ou Emergência de Rapto de Criança) para avisar pessoas sobre emergências, especialmente relacionadas a crianças desaparecidas ou sequestradas por meio de estações de rádio, TV, SMS e internet. Falamos recentemente sobre a função por aqui, e sobre como ativá-la (ou desativá-la, embora isso não seja recomendado) no iPhone.

Publicidade

Pois hoje, o Instagram anunciou que também incorporará os alertas AMBER na sua plataforma em 25 países. Em outras palavras, sempre que o governo emitir um alerta do tipo para pessoas numa determinada localidade, ele será exibido no topo do feed da rede social para as pessoas naquela área — o que potencialmente ajudará nas buscas por uma criança perdida ou sequestrada.

O alerta será exibido com uma foto da criança desaparecida e uma descrição básica do caso. O usuário poderá, então, tocar no botão “Saiba mais” para conferir mais fotos, dados da última localização conhecida da criança e a fonte do alerta. Dessa mesma tela, será possível ter acesso direto à agência policial responsável para fazer alguma denúncia ou passar alguma informação.

O Instagram nota que a aparição dos alertas AMBER na rede deverá ser “rara e específica para a área de busca”, e que a plataforma usará dados de IP e localização (caso ativados) para distribuir os alertas. O app do Facebook, vale notar, já incorpora a mesma funcionalidade desde 2015, mas o maior engajamento do Instagram entre os jovens certamente ajudará os esforços de buscas da polícia nos casos de desaparecimento e sequestro.

Os alertas AMBER no Instagram começarão a aparecer nas próximas semanas em 25 países: África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, Bulgária, Canadá, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Equador, Estados Unidos, Grécia, Guatemala, Irlanda, Jamaica, Lituânia, Luxemburgo, Malásia, Malta, México, Nova Zelândia, Países Baixos, Reino Unido, Romênia, Taiwan e Ucrânia. O Brasil — que ainda não adota a prática nacionalmente — e Portugal ficarão de fora, por enquanto.