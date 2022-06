iPhone retomou 4º lugar no mercado da América Latina no 1º trimestre

Já sabemos a quantas anda o mercado global de smartphones e o sucesso dos iPhones 13 ao redor do planeta — mas e se colocarmos uma lupa especificamente na América Latina? A Canalys trouxe recentemente números referentes à região, e as notícias para a Apple por aqui também são boas — não exatamente esfuziantes, mas boas.

De acordo com as estimativas da firma, o mercado latino-americano de smartphones caiu 3% no primeiro trimestre de 2022 em comparação com o mesmo período do ano passado — uma queda, vale notar, menor do que aquela registrada no levantamento global, de 11%. Foram 31 milhões de smartphones vendidos na região ao longo do trimestre, conta 31,8 milhões no primeiro trimestre de 2021.

Neste cenário, a Apple conseguiu crescer — e ganhar algum terreno: foram vendidos 1,5 milhão de iPhones na América Latina no último trimestre, um crescimento de 16% na comparação ano a ano. Com isso, a Maçã pulou de 4% para 5% na sua fatia de mercado por aqui — e voltou ao seu quarto lugar costumeiro no ranking. Vale lembrar que, no fim do ano passado, um outro levantamento indicou que os iPhones teriam saído do Top 5 da América Latina, então o retorno certamente será comemorado na Apple.

A Samsung, como de costume, segue reinando sozinha na região, com 43% do mercado e 13,4 milhões de smartphones vendidos — uma queda de 2% na comparação ano a ano, ainda assim menor que a tendência do segmento. Lenovo/Motorola (com uma preocupante tendência de queda) e Xiaomi completam o pódio, e a OPPO (pela primeira vez entre as cinco primeiras) vem logo atrás da Maçã no levantamento geral.

Será que a Apple vai conseguir manter o bom momento por aqui nos próximos trimestres? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos.

