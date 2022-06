Microsoft anuncia Surface Laptop Go 2, com mais armazenamento

A Microsoft anunciou hoje a chegada da segunda geração do seu notebook de entrada, o Surface Laptop Go 2. Apesar de manter basicamente o mesmo design de sua primeira iteração, lançada em 2020, o computador chega com upgrades muito bem-vindos em suas configurações.

O Surface Laptop Go 2 chega com um processor Intel Core i5 de 11ª geração da série “Tyger Lake”, o qual, segundo a Microsoft, permite que o notebook continue funcionando silenciosamente mesmo em longas sessões de uso. Focado em tarefas mais simples, o dispositivo continua vindo só com duas opções de RAM : 4GB e 8GB — clientes corporativos, entretanto, podem optar por uma versão com 16GB.

A mudança mais significativa fica por conta do armazenamento interno do notebook, que agora parte dos 128GB em sua configuração mais básica, contra apenas 64GB de sua geração anterior. Embora clientes corporativos ainda possam optar pelo Windows 10, a versão padrão do Surface Laptop Go 2 já vem com o Windows 11 instalado de fábrica.

As mudanças, entretanto, param por aí. Como dito, o notebook mantem o mesmo visual do Surface Laptop Go de 2020. Entre as características herdadas pelo novo modelo, está sua tela sensível ao toque de 12,4 polegadas com uma resolução de 1536×1024 pixels (3:2) e sua câmera frontal de 720p.

Em termos conectividade, o Surface Laptop Go 2 não faz feio: são duas portas USB (sendo uma delas USB-C e a outra USB-A), uma saída para fones de ouvido P2 e outra para o carregador proprietário da Microsoft. Além disso, o notebook ainda traz Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1.

Apesar de mencionar as melhorias para o teclado, o qual teria teclas até 30% mais profundas que um MacBook Air, a Microsoft não confirmou se agora ele é retroiluminado — uma das principais reclamações de usuários em relação à primeira geração.

O Surface Laptop Go 2 está disponível em pré-venda, a partir de US$600, no site da Microsoft e na Best Buy. É possível escolher uma entre três diferentes cores para o notebook: Sage, Ice Blue, Sandstone e Platinum.

