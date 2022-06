Microsoft Teams traz ajuste de brilho e aparência em nova atualização

A Microsoft nunca escondeu que preza bastante pelo mercado corporativo e seus aplicativos seguem ganhando aprimoramentos para grandes grupos. Esse é o caso do Teams que, em sua última atualização, trouxe diversas melhorias interessantes ao app.

Para refinar a experiência em vídeo, a empresa anunciou um novo modo de ajuste de brilho automático, que corrige a iluminação da câmera. Além disso, chegou também o modo Soft focus, que suaviza levemente a sua aparência. Ambos os filtros estão disponíveis para habilitar antes de entrar ou durante uma videochamada.

O chamado Modo Juntos já existia, mas foi aprimorado: se antes somente quem aplicava esse filtro via a mudança, agora é possível definir uma só visão para todos. O recurso é ótimo para quem curte conversar usando ambientes criados virtualmente, mas está disponível inicialmente apenas para a versão desktop.

Entre outros updates, estão: uma nova visualização em galeria horizontal, para que os participantes possam se ver mesmo quando estiverem compartilhando o conteúdo; a possibilidade de mostrar seu status (“Disponível”, “Ocupado” ou “Fora do Escritório”) no calendário quando uma reunião for marcada; e também utilizar o Direct Guest Join para entrar em uma ligação do Zoom pelo Teams Rooms — opção somente para Android, Poly Studio X30 e X50 Teams Rooms.

Para quem lida com públicos em mais de um idioma, agora também é possível enviar convites em duas línguas diferentes e, no mobile, aparecerão sugestões de respostas em novas línguas, como espanhol, holandês, português, hebraico, entre outras.

Ainda dentro do Teams, a parte de Approvals também teve melhoras: agora os administradores conseguem personalizar a página inicial, visualizar melhores relatórios de atividades e uso, assim como ativar a opção de Comentário Obrigatório quando respondem, para que usuários não enviem arquivos sem dizer as mudanças, por exemplo. Também será possível exportar todos os dados nessa seção em um arquivo do Excel.

Por fim, alguns outros recursos estão chegando agora especificamente para sistemas em VDI (para Azure Virtual Desktop, Windows 365 ou VMware), como suporte a múltiplas janelas, desfoque de fundo e a possibilidade de pedir/conceder controle de apresentações.

