Nomad lança case para o Siri Remote com espaço para AirTag

Diferentemente de outros produtos da Apple — como smartphones, computadores e até mesmo AirPods —, o Siri Remote (famoso controle remoto das Apple TVs) não conta com nenhum mecanismo de rastreamento integrado à rede Buscar (Find My) da Maçã.

Embora isso seja “justificável”, já que espera-se que o dispositivo fique apenas no ambiente doméstico, algumas pessoas certamente gostariam de contar com um recurso do tipo, o que pode ser solucionado com uma… case.

A Nomad, por exemplo, lançou a Leather Cover, uma capa de couro para o controle que pode abrigar também um AirTag — o que lhe possibilita localizar o produto pelo aplicativo Buscar, caso ele vá parar em um local não convencional em sua casa.

Vale ressaltar que a Leather Cover não protege a parte frontal do controle, com sua proteção se limitando às laterais e à traseira do produto — o que pode desagradar quem procura por algo mais completo.

Uma boa opção enquanto a Apple não torna o Siri Remote compatível com a rede Buscar, não acham? Caso você tenha se interessado, a case está à venda por US$40 no site da Nomad.

