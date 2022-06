YouTube agora sincroniza seu app para iPhone com TVs para comentários, curtidas e mais

O YouTube anunciou hoje uma função que permite sincronizar o seu aplicativo para dispositivos móveis com o de televisões. Diferentemente do recurso “Transmitir”, a ideia é que se use as duas telas (da TV e do smartphone) de maneira simultânea, permitindo assistir a vídeos na TV e fazer comentários, curtidas e inscrições pelo smartphone. Dessa forma, não é preciso realizar essas ações com o controle remoto.

Publicidade

Não é necessário que a TV e o telefone estejam conectados à mesma rede Wi-Fi, apenas que ambos encontrem-se com a mesma conta do Google/YouTube. Foi dito que é estudado, para o futuro, permitir o login de múltiplas pessoas em uma mesma televisão, de maneira a abarcar pessoas diferentes que moram numa mesma casa, por exemplo.

A ideia da função é como se fosse o recurso “Transmitir” ao contrário, como sugeriu o The Verge. No lugar de ir mandando vídeos para a tela grande, pode-se iniciar o consumo de conteúdo na própria TV. Então, o uso pode ser estendido para uma segunda tela, integrando-as para incrementar a experiência do usuário.

A versão para televisões é bastante importante para o YouTube. Segundo a empresa, são exibidas mais de 700 milhões de horas de vídeos diariamente por meio dessa plataforma, o que motiva a criação de recursos que melhoram o uso do aplicativo em TVs. Além disso, como mostra uma pesquisa, 88% das pessoas veem televisão usando o celular e, no caso do YouTube, muitos ficam com ele aberto em ambos os dispositivos, motivando ainda mais a integração.

Publicidade

Esse é apenas o primeiro passo para a integração que agora inicia. Foram anunciados futuros recursos, como o de mostrar comentários enviados pelo celular na televisão. Além disso, o YouTube poderá usar a segunda tela menor para incorporar uma função de compras dentro do próprio aplicativo, em concertação com o que estiver sendo exibido na TV.

A sincronização já havia sido mencionada em um artigo no blog do YouTube em fevereiro. Apesar de ser uma função interessante e que, de certa forma, partiu do próprio uso das pessoas, é interessante notar como ela também é uma maneira de o serviço render-se da tentativa de construir uma interface de uso confortável para televisões. Realizar ações como comentários, inscrições ou digitação com um controle remoto parece um castigo e a solução encontrada foi direcionar isso para o já consolidado app móvel. A empresa, porém, tentará tornar essa transição imperceptível ao máximo ao aperfeiçoar a integração nascente.

Para usar o novo recurso, é necessário que os aplicativos para YouTube estejam atualizados em todas as plataformas (smart TV e iOS/Android). Será exibido um popup no aplicativo móvel com a sugestão de sincronizar os dispositivos. Para os que ainda não conseguem realizá-lo, a função irá sendo liberada nas próximas semanas.

Publicidade

Digitar letra por letra de um comentário com as setas do controle remoto nunca mais, né? 🙏🏼

via TechCrunch