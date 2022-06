Apple divulga novo comercial dos AirPods com Harry Styles

Quem viveu a época de ouro do iPod, com certeza se lembra dos clássicos comerciais da Apple que mostravam silhuetas de pessoas dançando em um fundo colorido enquanto curtiam um bom som. Neles, o dispositivo aparecia sempre destacado em branco, normalmente com os fios dos fones balançando conforme a música.

Publicidade

Hoje, mais de dez após essa campanha, a Apple lançou um novo comercial dos AirPods de terceira geração ressuscitando as icônicas silhuetas que marcaram a trajetória do reprodutor de mídia. Estrelado por ninguém menos do que Harry Styles, o vídeo destaca o suporte dos fones ao Áudio Especial ao mesmo tempo em que promove o álbum mais recente do ex-One Direction, “Harry’s House”.

A experiência de audição mágica dos AirPods com Áudio Espacial encontra o novo álbum de Harry Styles, “Harry’s House”. Com o rastreamento da cabeça, para ouvir o som ao redor, você poderá curtir as músicas de Harry Styles como nunca antes.

O vídeo tem pouco mais de um minuto de duração e mostra o cantor britânico dançando com as silhuetas ao som de “Music for a Sushi Restaurant”. Assim como no comercial clássico, os fones da Apple aparecem destacados em branco — mas sem os tradicionais fios de antes, é claro. 😜

No mês passado, vale lembrar, Harry Styles comandou o show inaugural do Apple Music Live, sucessor espiritual do antigo Apple Music Festival — outrora chamado de iTunes Festival.

Publicidade

O Áudio Espacial com rastreamento da cabeça também está disponível nos AirPods Pro e nos AirPods Max (apenas com conteúdos suportados). Além das faixas de “Harry’s House”, outras milhares de músicas também contam com esse recurso no Apple Music.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.