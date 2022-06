Apple paga salários menores do que Google, Meta, Twitter e outras

Em época da recessão por causa da pandemia de COVID-19, as principais Big Techs aumentaram os salários nos Estados Unidos no ano passado — inclusive a Apple.

De acordo com o Wall Street Journal, que publicou um ranking com a média de pagamentos das empresas que compõem o índice S&P 500, a Maçã pagou cerca de US$68.254 por ano a seus funcionários em 2021 — um aumento de 18% em relação ao anterior.

O valor pago pela Maçã a colocou relativamente distante das empresas que melhor pagaram seus funcionários, a deixando em uma posição intermediária entre as Big Techs.

Para se ter uma ideia, algumas companhias de tecnologia bem conhecidas ficaram entre as 20% que pagam os melhores salários no setor. É o caso da Alphabet (empresa-mãe do Google, que pagou uma média de US$295.884/ano), da Meta (US$292.785/ano) e do Twitter (US$232.626/ano).

O WSJ ainda destacou que os trabalhadores deverão ganhar salários ainda melhores em 2022. A Apple, por exemplo, prometeu aumentar o salário mínimo por hora para trabalhadores de varejo nos Estados Unidos para US$22; vale notar que esse segmento tradicionalmente paga menos do que o corporativo, o que puxa a média da Apple bem para baixo nessa lista — Google, Meta e Twitter, por exemplo, não contam com lojas físicas como a Maçã.