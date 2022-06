Como integrar o Apple Music ao Waze [iPhone e iPad]

Recentemente, noticiamos aqui no MacMagazine um recurso bastante esperado por usuários do aplicativo de navegação Waze. Trata-se da integração nativa com o Apple Music, o serviço de streaming de músicas da Maçã.

Com isso, quem usa esse app pode curtir todas as suas músicas e playlists enquanto utiliza os recursos do aplicativo de GPS. Pois se você é um assinante do Apple Music e quer saber como fazer isso, este artigo foi feito para você! 😉

Com o Waze devidamente aberto, toque no ícone representado por uma nota musical (no canto superior direito).

Em seguida, selecione “Apple Music” e conceda o acesso ao serviço, às suas atividades de música e vídeo e à sua biblioteca de mídia, tocando em “OK”. Por fim, basta usar o player embutido do Waze para controlar as suas músicas.

Muito legal ver o Apple Music alçando novos voos, não?! 🎶