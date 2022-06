Dock 14-em-1 permite conectar 3 monitores a Macs M1

Adicionar mais de um monitor externo a Macs com o chip M1 é algo não suportado nativamente pelos computadores equipados com o primeiro Apple Silicon. Por isso, quem pretende realizar essa tarefa tem que recorrer a soluções de terceiros.

Publicidade

Uma das disponíveis no mercado é o dock 14-em-1 da Plugable, o qual permite conectar até 3 monitores externos a Macs M1, bem como fornece mais 11 portas adicionais — uma delas possibilitando ainda espelhar o conteúdo do Mac em outro monitor!

O dock USB-C Quad HDMI pode ser conectado a um Mac ou PC com Windows através de um único cabo USB-C, a qual fornece até 96W de potência. Ele conta ainda com portas para entrada e saída de áudio, uma para cartão de memória, uma USB-C para carregamento e transferência de dados, quatro portas USB 3.0 e uma Ethernet.

O grande destaque, no entanto, é a presença das quatro portas HDMI, com três delas suportando transferência de vídeo em resolução 1080p a 60Hz e a outra funcionando via DisplayPort MST.

Publicidade

Enquanto as três primeiras permitem a conexão com monitores externos — obviamente, com os drivers necessários devidamente instalados —, a outra só permite o espelhamento, visto que Macs não suportam o DisplayPort MST.

Caso você tenha se interessado, o dock está disponível na Amazon americana por US$350.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via iClarified