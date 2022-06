Instagram expande duração dos Reels e lança novos recursos de edição

Não há como fugir do fato de que os Reels são a nova menina dos olhos do Instagram e do Facebook. O formato, escancaradamente pensado para competir com o fenômeno do TikTok, tem sido o maior alvo de novidades por parte das plataformas nos últimos meses, e hoje mais alguns recursos foram anunciados para a funcionalidade.

Para início de conversa, o tempo máximo dos Reels foi expandido: agora, são até 90 segundos de duração (contra 60 anteriormente). O limite ainda é bem inferior ao do TikTok, que já expandiu a duração máxima dos seus vídeos para 10 minutos, mas ainda assim permite que criadores expressem suas ideias de maneira mais profunda, compartilhar mais sobre si mesmo ou filmar detalhes dos bastidores das suas produções.

Além disso, a Meta (empresa-mãe do Instagram e do Facebook) também anunciou novos recursos de edição para os Reels. Será possível, por exemplo, importar áudio do seu aparelho para adicionar um som de fundo ou comentários à sua criação — basta que o vídeo sendo editado tenha pelo menos cinco segundos de duração. Também há novos efeitos sonoros, como buzinas, grilos, tambores e muito mais.

Especificamente no Instagram, muitas das figurinhas dos Stories agora também estarão disponíveis no Reels. Você poderá incluir stickers com enquetes, por exemplo, ou testar as habilidades dos seus espectadores com as figurinhas de teste e os emojis deslizáveis para pedir a opinião dos seus amigos e seguidores sobre algum tema.

Já no Facebook, criadores poderão editar, publicar e programar Reels diretamente do desktop por meio do Estúdio de Criação da plataforma, com direito inclusive a ferramentas de corte que possibilitarão a publicação de vídeos mais longos, segmentados por partes. O Estúdio de Criação também oferecerá os tradicionais insights, com métricas de engajamento e interação do público, e terá recursos de edição para sincronizar seus vídeos com a batida de uma música, adicionar narrações automáticas e muito mais.

As novidades nos Reels serão disponibilizadas pelo Facebook e Instagram ao longo das próximas semanas.