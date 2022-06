Jogo Diablo Immortal já disponível para baixar e jogar

Como já havia sido anunciado, o jogo Diablo Immortal está agora disponível para baixar e jogar nas plataformas mobile, seja iPhone, iPad ou Android.

Nesse novo título, os acontecimentos entre Diablo II e III são explorados, fazendo com que os jogadores possam explorar o reino de Santuário e se esbarrarem dentro do modo multiplayer (MMO, massively multiplayer online), tanto com jogadores do mobile quanto com os de PC, que atualmente está com o jogo em fase de teste.

Alie-se a diversos outros jogadores em uma missão épica para reunir os fragmentos estilhaçados da Pedra do Mundo corrompida e impedir o retorno do Senhor do Medo. Tanto antigos fãs de Diablo quanto novos jogadores embarcarão na aventura em um vasto mundo aberto, onde enfrentarão exércitos de demônios, coletarão itens de saque épicos e acumularão poder inimaginável.

O RPG de ação, que era superaguardado, é mais uma derivação da série original, Diablo, que completará 26 anos no final de 2022!

A Blizzard se adiantou e disponibilizou o jogo ontem mesmo, mas com servidores limitados, o que acabou deixando os fãs um pouco irritados. Entretanto, a situação já parece ter sido normalizada e você pode baixá-lo agora na App Store e no Google Play para jogar sem restrições.

via Touch Arcade