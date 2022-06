Mapas da Apple: como alterar a unidade de distância [iPhone, iPad e Mac]

Por padrão, a unidade de distância do aplicativo nativo Mapas (Maps), na maioria dos países, é em quilômetros (km).

Porém, caso você esteja acostumado a usar a medida em milhas (mi) — quem sabe numa viagem para os Estados Unidos, a fim de se dar melhor com as placas —, é possível fazer essa alteração facilmente.

A seguir, veja como fazer esse ajuste no app para iPhone/iPad e Mac!

Como alterar a unidade de distância do Mapas no iPhone/iPad

Abra os Ajustes e toque em “Mapas”. Depois, na seção “Distâncias”, altere-a para “Em Milhas”.

Como alterar a unidade de distância do Mapas no Mac

Com o app devidamente aberto, vá até Mapas » Preferências…, na barra de menus (ou use o atalho ⌘ command , ). Por fim, na aba “Geral”, use o menu suspenso ao lado de “Unidades de Distância” e escolha “Milhas”.

Como você prefere usar por aí? 📍