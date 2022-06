Messenger ganha aba própria para ligações de áudio e vídeo

A Meta parece estar trabalhando incansavelmente não só no WhatsApp, como também no Facebook Messenger, para o qual temos visto surgir várias ferramentas novas.

Publicidade

Desta vez, o Digital Trends divulgou que o mensageiro ganhará uma aba “Ligações“, específica para chamadas de áudio e de vídeo — e existe uma boa razão para isso.

Essa mudança facilita a vida dos usuários, que poderão ir diretamente até a aba de ligações em vez de precisar entrar em um chat para, só então, clicar no ícone para realizar a chamada.

Essa iniciativa parece apenas um detalhe, mas a empresa afirmou que a decisão de colocar na barra principal uma área específica para ligações foi devido ao rápido crescimento em chamadas de áudio e vídeo. Comparando com o período pré-pandemia, no início de 2020, o número de ligações diárias aumentou em 40%, chegando ao número de 300 milhões de chamadas em áudio e vídeo mundialmente.

Publicidade

A mudança está acontecendo aos poucos para usuários do aplicativo no iOS e no Android, que perceberão um ícone de câmera na barra inferior do app, entre “Bate-papos” e “Pessoas”.

via Engadget