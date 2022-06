Multitarefa no iPadOS 16 terá melhorias importantes, diz Gurman

Se você está a um passo de considerar um iPad [Pro/Air] como seu próximo computador — mas ainda sente que faltam algumas coisas ao iPadOS para que a substituição seja feita sem sobressaltos —, junte-se à nossa corrente de oração e torça para que as previsões mais recentes do jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, se concretizem.

De acordo com o repórter, o iPadOS 16 terá novidades justamente para aproximar ainda mais os tablets da Maçã de um computador — especialmente no que se refere aos recursos de multitarefa.

Segundo as fontes ouvidas por Gurman, a próxima versão do sistema operacional — que há de ser apresentada daqui a menos de uma semana, na keynote de abertura da WWDC22 — terá uma interface de multitarefa redesenhada, na qual os usuários poderão alternar entre janelas e conferir quais aplicativos estão abertos de maneira muito mais simples e intuitiva.

As novidades permitirão também que você lide com múltiplos apps ao mesmo tempo e até mesmo tenha janelas flutuantes, redimensionáveis, de cada aplicação — ou seja, aproximando o iPadOS cada vez mais de um sistema de desktop. Atualmente, o sistema dos tablets é capaz de rodar alguns apps simultaneamente com recursos como a Split View, mas o update deverá tornar tudo isso muito mais poderoso e flexível.

Outros sistemas

Segundo Gurman, a apresentação de abertura da WWDC22 deverá ser bem lotada de novidades. O repórter já havia informado anteriormente que o iOS 16 e o watchOS 9 também deverão ganhar mudanças importantes — o sistema do relógio, por exemplo, deverá ter atualizações para vários de seus apps nativos e um modo de economia de energia próprio.

Já o sistema dos iPhones deverá ganhar melhorias em notificações, widgets na tela de bloqueio, novidades no iMessage e muito mais. Some-se isso à expectativa de que veremos um novo MacBook Air (e, quem sabe, até uma prévia do “realityOS”) na keynote e… bom, a receita está pronta para um dia bastante significativo.

Aguardemos! 😃