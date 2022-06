Novos Macs, multitarefa no iPad… o que esperar da WWDC22?

Estamos a apenas quatro dias da abertura da Worldwide Developers Conference 2022, quando são tradicionalmente anunciadas as novas versões dos sistemas operacionais da Apple. Na verdade não só os novos sistemas, como também o que mais a Apple estiver planejando para o momento.

Tudo isso, como sempre, é motivo de especulações e iremos nos debruçar um pouco sobre o que aguardamos para que calibremos nossas expectativas em relação ao evento.

Softwares

Via de regra, software é o foco da WWDC e o anúncio das próximas versões é algo basicamente certo. O que gera dúvidas é o que virá de novo com o que será revelado na próxima semana.

Além de algo sobre a linguagem de programação Swift, à qual há uma referência no convite do evento, não devemos ver nenhuma mudança muito sistêmica nesse aspecto, mas algumas adições pontuais são esperadas.

De início, como já mostramos, foram ventilados rumores sobre uma melhoria no sistema de notificações do iOS/iPadOS, embora não se saiba detalhes do que será feito. Também se espera novos recursos para os aplicativos Saúde (Health) e Fitness, que também deverão receber upgrades no watchOS.

Além disso, especula-se uma expansão do SharePlay, que permite assistir a diferentes conteúdos em conjunto a outras pessoas usando o FaceTime.

Também pode ser apresentado um aprofundamento da função multitarefa do iPadOS, algo que já foi repercutido como área em que a Apple estaria trabalhando. Hoje em dia, é possível apenas abrir dois apps lado a lado, mas a ideia seria trazer as (muito) aguardadas janelas flutuantes, algo que o poder de processamento do chip M1 pode ajudar a viabilizar.

Hardwares

Esse não é exatamente o foco da WWDC, mas não seria novidade a apresentação de novos produtos no evento — notadamente Macs. A Macworld lembrou de 10 momentos em que a conferência foi palco da apresentação de novos computadores, o que só aumenta as expectativas.

Um produto que certamente será apresentado no futuro próximo, talvez na semana que vem, é uma versão redesenhada do MacBook Air. Ele poderá ganhar o notch dos MacBooks Pro e possivelmente bordas e teclado brancos.

Também não se sabe se será inaugurada a linha de processadores “M2”, ou se ele seguirá com o M1. A informação de que o novo computador seria lançado na WWDC22 foi corroborada pelo jornalista Mark Gurman, da Bloomberg.

Outros Macs que deverão acompanhar o MacBook Air em upgrades são o Mac mini e o iMac (ambos já com versões que trazem o M1), além do Mac Pro. Este último é o modelo que mais está “de lado” na atual linha da Apple, em especial após o lançamento do Mac Studio, que é direcionado ao mesmo público-alvo e conta com o poderoso chip M1 Ultra. Contudo, não há certeza no que tange à WWDC ser o momento de apresentação desses possíveis novos produtos.

Uma nova fronteira para a Apple?

Conforme acompanhamos nos últimos tempos, os rumores que apontam para a entrada da Apple no mercado de headset de realidade aumentada/virtual vêm se intensificando. Mais recentemente, foi encontrado o registro do nome “realityOS”, por parte de uma empresa cuja real propriedade associa-se à Apple, em razão do endereço da suposta companhia dona da patente.

De maneira geral, está se criando um enorme hype envolvendo o desenvolvimento pela Maçã de um software e de um produto voltados para realidade mista — diversos jornalistas e pessoas da indústria de tecnologia estão alimentando a especulação de que a empresa estaria realmente trabalhando em um produto do tipo.

Apesar de todo esse burburinho, o conhecido analista Ming-Chi Kuo afirmou ser improvável que o suposto “realityOS” seja apresentado na WWDC22. Ele disse que isso daria tempo de os concorrentes copiarem os recursos até que o produto fosse realmente lançado, de modo a ficar para o início do ano que vem.

Bom, descobriremos o que a Apple preparou para a WWDC22 na próxima segunda-feira (6/6). Acompanhe a cobertura completa no MacMagazine e veja conosco a confirmação (ou não) desses rumores! 😀

via MacRumors