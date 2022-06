Spotify: como reproduzir/baixar apenas o áudio de podcasts de vídeo [iPhone e iPad]

Há algum tempo, o Spotify vem investindo no mercado de podcasts. E isso, ao menos nas previsões de alguns analistas, vem surtindo bons resultados. De acordo com o TechCrunch, por exemplo, o serviço já ultrapassou a Apple no número de ouvintes.

Pois se você usa bastante essa função dentro do serviço de streaming, saiba que é possível alterar alguns ajustes referentes aos podcasts em formato de vídeo.

Entre as opções disponibilizadas, há a possibilidade de baixar apenas o áudio ou de reproduzir apenas o áudio quando não estiver conectado a uma rede Wi-Fi (a fim de economizar uma banda).

Confira, nos próximos parágrafos, como fazer esses ajustes por aí!

Abra o Spotify no iPhone e toque no ícone representado por uma engrenagem (no canto superior direito). Em seguida, vá até “Economia de dados”. Na seção “Podcasts em vídeo”, ative uma das opções (ou as duas, se quiser):

Baixar somente o áudio

Reproduzir apenas o áudio

Prontinho! O que achou da dica? 🎶