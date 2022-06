Apple destaca vencedores do Swift Student Challenge da WWDC22

Já estamos contando os dias para o início da WWDC22 e, como manda a tradição, a Apple aproveitou a semana anterior ao evento para divulgar alguns dos vencedores do Swift Student Challenge, desafio que faz parte da conferência e permite que estudantes de diversas partes do planeta desenvolvam suas criações do universo digital com os maiores especialistas do ramo, aproveitando todos os recursos e ferramentas que só um evento como a WWDC poderia oferecer.

Neste ano, foram selecionados mais de 350 estudantes de 40 países e regiões, e a Apple deu o pontapé inicial no desafio destacando três deles.

O primeiro é Jones Mays II, jovem desenvolvedor de 17 anos que foi selecionado por conta da sua primeira criação: um aplicativo chamado Ivy, inspirado no seu avô jardineiro (já falecido) e que ajuda outros jardineiros a identificar e se livrar de pragas em seus cultivos.

Temos também Angelina Tsuboi, de 16 anos e residente de Redondo Beach, na Califórnia (Estados Unidos). Além de um app que ensina reanimação cardiorrespiratória em momentos de emergência, a jovem tem várias outras iniciativas sociais, incluindo um protótipo de monitor de qualidade do ar, um site que ajuda pessoas a se conectarem com organizações de resgate e um premiado programa de comunicação interna desenvolvido para a sua escola.

Tsuboi compartilhou alguns pensamentos com a Apple:

A vida é cheia de problemas — todo mundo luta por pelo menos uma coisa. E a programação me deu esse senso de esperança. Com ela, ganhei uma forma de identificar problemas que pessoas em minha comunidade ou meu grupo de amigos passam e usar meu conjunto de habilidades para ajudá-los. […] Ajudar outras pessoas nos ajuda a permanecer humildes e conectados com nossas comunidades. Faz o mundo parecer um lugar melhor e me enche de um sentimento de alegria — eu posso fazer pelo menos uma coisa para aliviar o caos no mundo.

Por fim, Josh Tint, jovem de Tucson, Arizona (EUA), é focado na linguística — ou, mais precisamente, nas linguagens e nos termos utilizados pelas comunidades LGBTQ+ em seu país. Seu primeiro ano na Universidade Estadual do Arizona foi focado nesses estudos, e ele desenvolveu um aplicativo que ajuda pessoas com dúvidas sobre sua identidade de gênero a “testar” diferentes pronomes — uma inspiração que Tint tirou da sua própria jornada questionando sua identidade de gênero.

Muito legal, não? Fica a expectativa, agora, para conhecermos mais dos jovens selecionados para a turma de 2022 do Swift Student Challenge — e para tudo de incrível que eles poderão criar em suas jornadas daqui em diante.