Apple flexibiliza horários em esforço contra sindicalização

Conforme a gente vem noticiando, a Apple poderá passar por um processo pelo qual passaram outras grandes empresas americanas nos últimos anos: a sindicalização. É um esforço que vem sendo encampado por funcionários do varejo de todo o país, os quais se mostram insatisfeitos com as condições de trabalho oferecidas pela empresa.

Até agora tendo conseguido barrar (ou retardar) a sindicalização, a Apple continua tomando medidas para acalmar os ânimos dos seus trabalhadores, como um recente aumento do salário mínimo por hora de US$20 para US$22. Porém, de acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, mudanças ainda mais expressivas deverão chegar.

Observando uma frustração de trabalhadores com a política de horários atualmente praticada, a empresa informou recentemente a seus funcionários que mudanças deverão entrar em vigor nos próximos meses — algumas delas podendo ser implementadas até o fim deste ano.

De acordo com a publicação, agora deverá haver um intervalo de pelo menos 12 horas entre cada turno de trabalho (ante as 10 horas atuais), os funcionários não poderão trabalhar além das 20h por mais de três dias, bem como não poderão trabalhar por mais de cinco dias seguidos e terão um dia de folga dedicado a cada seis meses caso trabalhem em tempo integral.

Segundo Gurman, grande parte das medidas que vêm sendo adotadas são encampadas por Deirdre O’Brien, a responsável pelo setor de varejo da Maçã que vem se mostrando fortemente contra a sindicalização na empresa.

Acreditando que os sindicatos poderiam retardar a capacidade da Apple de melhorar as condições e que eles não compartilham do mesmo compromisso da empresa com seus funcionários, ela se disse “profundamente comprometida” em fazer da Maçã o melhor lugar para eles em um vídeo recente enviado à equipe.