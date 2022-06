Apple TV+ divulga o trailer de “Loot”, série com Maya Rudolph

Prontos para mais uma série bem-humorada nas telinhas da Maçã? O Apple TV+ divulgou hoje o trailer de “Loot”, sua vindoura produção protagonizada pela vencedora do Emmy Maya Rudolph (“Saturday Night Live”) — e a lista de talentos da produção é realmente invejável.

A série, como já sabemos, girará em torno de Molly Novak (Rudolph), uma bilionária cercada por jatinhos, iates estonteantes e mansões megalomaníacas que tem sua vida virada de cabeça para baixo ao descobrir a traição do seu marido de duas décadas. Transformada em figurinha fácil dos tabloides, Molly descobre que tem uma fundação de caridade bilionária no seu nome — e, a partir daí, embarca numa jornada de autodescoberta para perceber que ajudar os outros é a chave para ter o que ela precisa de verdade.

Além de Rudolph, a série conta ainda no seu elenco principal com Michaela Jaé “MJ” Rodriguez (“Pose”), Joel Kim Booster (“Viper Club”), Ron Funches (“Undateable”) e Nat Faxon (“Sunnyside”). Olivier Martinez (“Infidelidade”) fará uma participação especial como Jean Pierre, um carismático bilionário que pretende trabalhar com Molly e desenvolve uma relação com a protagonista.

O trailer de hoje também revela uma participação surpresa de Adam Scott, protagonista de “Severance”, como o marido de Molly. Scott não tinha sido anunciado em nenhuma listagem de elenco até o momento, e não sabemos o quão grande será a sua participação na série.

Alan Yang (“Little America”) e Matt Hubbard (“30 Rock”) são os criadores, roteiristas e produtores executivos da série; a produção ficará por conta da Universal Television.

“Loot” chegará às telinhas do Apple TV+ no dia 24 de junho próximo, uma sexta-feira, com três episódios disponíveis — serão 10, no total, e os capítulos subsequentes serão liberados semanalmente.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

