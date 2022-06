Apple TV+: “The New Look” terá John Malkovich, Emily Mortimer e mais

“The New Look” foi anunciada pelo Apple TV+ há alguns meses com ares de superprodução de época, e o elenco da série continua comprovando essa primeira impressão. Além dos protagonistas Juliette Binoche (“O Paciente Inglês”) e Ben Mendelsohn (“Rogue One: Uma História Star Wars”), já temos a atriz Maisie Williams (“Game of Thrones”) confirmada na lista de talentos da série. Agora, mais estrelas!

De acordo com a Variety, a Maçã assinou contrato recentemente com John Malkovich (“Quero Ser John Malkovich”), Emily Mortimer (“A Pantera Cor-de-Rosa”) e Claes Bang (“O Homem do Norte”) para mais papéis regulares na produção.

A série, inspirada numa história real, será ambientada na Paris ocupada pelos nazistas no início da década de 1940 e seguirá a estilista Coco Chanel (Binoche) no fim do seu reinado como nome mais importante do mundo da moda. Enquanto isso, Christian Dior (Mendelsohn) surge com as novas tendências do universo fashion com uma marca inovadora e icônica.

Dos atores recém-chegados, Malkovich interpretará Lucien Lelong, então presidente da Chambre Syndicale, o órgão francês responsável pela moda no país que empregou nomes como Dior e Pierre Balmain. Mortimer, por sua vez, viverá Eva Colori, amiga e confidente de Coco Chanel. Bang, por fim, terá o papel de Spatz, codinome de Hans Von Dincklage — um oficial nazista destacado em Paris com a missão de seduzir e espionar a elite feminina da cidade.

“The New Look” será escrita, produzida e dirigida por Todd A. Kessler (“Família Soprano”), e terá produção de Lorenzo di Bonaventura (“Transformers”). A série será completamente filmada em Paris, mas ainda não há notícias de quando serão iniciadas as gravações ou expectativas de data de estreia.

