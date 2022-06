Como acompanhar a keynote da WWDC22 na segunda-feira, 6 de junho

E vamos para o segundo evento da Apple do ano! 😃

Publicidade

Na próxima segunda-feira, 6 de junho, a Apple realizará a tradicional Worldwide Developers Conference (WWDC) — evento que, como o próprio nome indica, é focado em desenvolvedores e nas tecnologias que eles podem usar para melhorarem seus aplicativos, tornando o ecossistema da empresa ainda melhor e mais robusto.

O que podemos “cravar” é que o evento da semana que vem terá como estrelas os futuros sistemas operacionais (iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16). Como destaque, podemos citar (pro iOS, especificamente) a possibilidade de widgets na tela de Início e de uma interação maior com esses elementos, já que atualmente eles se limitam a serem “apenas” um atalho pro app em si quando tocados.

Além disso, podemos ver a tardia chegada de uma Tela Sempre Ativa (presente apenas em “iPhones 14 Pro”, por conta de uma possível implementação de uma tela com frequência variável de 1Hz até 120Hz), melhorias no Mensagens, em notificações — com direito a um novo modo Foco — e outros aspectos do sistema.

Publicidade

No iPadOS 16, a novidade seria a implementação de uma multitarefa de verdade, com direito a janelas redimensionáveis e utilização de diversos apps ao mesmo tempo. Já o watchOS 16 poderá vir com um novo modo de Reserva de Energia, mais tipos de exercícios e métricas rastreáveis, uma expansão da funcionalidade de rastreamento de sono e mais recursos de saúde para mulheres.

Muitos também estão apostando na possibilidade de a Apple dar um sneak peek do sistema operacional “realityOS” (nome que inclusive já foi registrado pela Maçã), que provavelmente equipará o headset de realidade aumentada/virtual da empresa. Como ele deverá chegar no fim de 2022 ou início de 2023, a ideia de que a Apple possa querer já mostrar o sistema para que desenvolvedores se preparem para a chegada do dispositivo faz sentido. Ainda assim, tem gente (como o analista Ming-Chi Kuo) apostando que a Apple não entregará as informações do sistema e do aparelho para a concorrência tão antecipadamente assim, deixando para falar do produto numa futura oportunidade (mais próxima ao lançamento).

Por fim, temos a possibilidade de vermos o lançamento de novos Macs — ainda que não seja um evento focado em hardware. Um produto que certamente será apresentado no futuro próximo é uma versão redesenhada do MacBook Air. Ele poderá ganhar o notch dos MacBooks Pro e possivelmente bordas e teclado brancos, e a WWDC22 poderia muito bem servir de palco para esse anúncio.

Publicidade

Outros Macs que poderão acompanhar o MacBook Air em upgrades são o Mac mini e o iMac (ambos já com versões que trazem o M1), além do Mac Pro. Este último é o modelo que mais está “de lado” na atual linha da Apple, em especial após o lançamento do Mac Studio, que é direcionado ao mesmo público-alvo e conta com o poderoso chip M1 Ultra. Contudo, não há certeza de que a WWDC22 seja o momento mais oportuno para apresentar esses vindouros produtos.

A keynote — que poderá ser pré-gravada no Apple Park ou, quem sabe, acontecer ao vivo, já que teremos uma pequena plateia de desenvolvedores e estudantes no local — começará pontualmente às 10h da manhã pelo horário local de Cupertino, que equivale às 14h em Brasília ou às 18h em Lisboa.

Transmissão da Apple

Obviamente, teremos uma transmissão da keynote via streaming de vídeo.

Ela poderá ser acompanhada tanto pelo site da empresa (requer um iPhone 7, iPad de quinta geração ou iPod touch de sétima geração rodando o Safari no iOS 12 ou superior; um Mac rodando o Safari no macOS Mojave 10.14 ou superior; ou um PC rodando o Chrome, o Firefox ou o Microsoft Edge), por uma Apple TV de segunda geração (ou superior) com a última versão do sistema operacional, bem como por uma smart TV com suporte a AirPlay 2.

Novamente, a Apple também fará stream pelo YouTube:

Alternativamente, quem quiser pode baixar e acompanhar o app não oficial Apple Events para macOS — desenvolvido pelo brasileiro Guilherme Rambo — e acompanhar a transmissão por ele, também.

Mais uma vez, faremos uma cobertura de keynote ao vivo pelo YouTube. Acompanhem esta transmissão com Rafael Fischmann e Breno Masi, começando por volta das 13h45 (pelo horário de Brasília).

A ideia aqui é complementar o streaming oficial da Apple, com tradução em tempo real e alguns comentários ao vivo — bem como interagindo com toda a galera que estiver acompanhando pelo YouTube.

Uma aba especial para o MM Live (com o vídeo) também aparecerá em nosso app, um pouco antes e até um pouco depois do evento.

Twitter

Para quem não puder acompanhar tudo em detalhes durante a keynote, publicaremos no Twitter em @MacMagazine os principais destaques do que for sendo anunciado por lá.

Não queremos inundar timelines alheias à toa, então a ideia é só postar alguns tweets principais durante todo o evento mesmo.

Artigos completos

Obviamente, enquanto tudo isso acima acontece em tempo real durante a apresentação da Apple, teremos uma equipe trabalhando intensamente em artigos completos e detalhados sobre tudo o que for anunciado e o que mais rolar no dia aqui para o site.

Embora a keynote em si dure entre 1h e 2h, normalmente, a nossa cobertura se estende até tarde da noite — a depender do volume de novidades, é claro.

Podcast

Gravaremos a edição #479 do MacMagazine no Ar na quinta-feira da semana que vem, dia 9 de junho, começando pontualmente às 18h. Muito provavelmente, participarão o trio completo — Rafael Fischmann, Eduardo Marques e Breno Masi —, com algum(uns) convidado(s) especial(is).

Vocês poderão acompanhar a gravação ao vivo pelo YouTube, ou então aguardar a versão editada que sairá até a noite de sexta-feira (10/6).

Tíquete para o Wallet

Como também já é tradição, criamos um tíquete que vocês podem colocar no app Carteira (Wallet) do iPhone a fim de serem informados um pouco antes de o evento especial começar.

Adicione-o clicando/tocando a seguir:

MM Live de MacMagazine Tíquete para o Wallet

Requer o iOS 6 ou superior

Compatível com iPhones/iPods touch

Ou escaneie o seguinte código QR usando o app Câmera (nativo do iOS):

E aí, todos ansiosos pelas novidades?! 😉