Edison Mail está agora disponível em português e mais idiomas

Há dois anos, nós trouxemos mais uma novidade bacana quando se trata de lidar com seus emails: o Edison Mail se põe no mercado como uma opção rápida e segura.

Finalmente, a empresa anunciou nesta semana que o app está disponível em novos idiomas, incluindo português, francês, espanhol, italiano, hindi e alemão. Você pode modificar o idioma indo em “Ajustes”, dentro do próprio app.

A empresa afirmou que percebeu uma grande quantidade de usuários do app ao redor do mundo, o que levou a um aumento nos pedidos de suporte a outras línguas.

Essa localização contempla somente o idioma do aplicativo, o que significa que vamos precisar esperar um pouco mais para usufruir das funcionalidades que utilizam AI que, por exemplo, permitem encontrar detalhes de viagens, contas ou recibos. Atualmente, esse recurso está disponível somente nos Estados Unidos e, de forma limitada, no Canadá, no Reino Unido, na Austrália e na Índia.

De acordo com a empresa, essa é só uma das muitas novidades previstas para chegarem ainda em 2022, e se expandirá a ainda mais línguas. Você pode baixar Edison Mail gratuitamente tanto na App Store quanto no Google Play.