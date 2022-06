Estreia do dia no Apple TV+: 2ª temporada de “Physical”

Hoje é sexta-feira, dia de novidade no Apple TV+! E a estreia de hoje vem para reacalentar os fãs da cultura dos anos 1980, o mundo da ginástica e as histórias de mulheres fortes em ambientes… digamos, não muito receptivos. Refiro-me, claro, à segunda temporada de “Physical”.

Seguindo de onde paramos na primeira temporada, os novos episódios da série continuarão centrados em Sheila Rubin (Rose Byrne), uma cordata dona de casa na Califórnia dos anos 1980 que lançou sua primeira fita de vídeo com exercícios e começa a trilhar seu caminho no universo da ginástica filmada.

Entretanto, agora, Sheila tem desafios ainda maiores: além do dilema entre continuar fiel ao seu marido (Rory Scovel) ou se entregar a uma atração perigosa por outra pessoa, a protagonista também percebe que não é mais a única musa fitness das redondezas. Desta forma, ela precisa superar fortes concorrentes na trilha para se tornar a rainha da indústria do bem-estar.

Relembrem, abaixo, o trailer da segunda temporada:

Além da dupla de protagonistas e de boa parte do elenco da primeira temporada, os novos episódios de “Physical” terão ainda o reforço de Murray Bartlett (“The White Lotus”). Ele interpretará Vincent “Vinnie” Green, instrutor de ginástica que se aproxima de Sheila e, ao mesmo tempo, desenvolve uma rivalidade saudável com ela.

Ainda sob o comando da criadora, roteirista e produtora executiva Annie Weisman, a segunda temporada de “Physical” já está com três dos seus episódios disponíveis no Apple TV+ — serão dez, no total, e os seguintes serão liberados a cada sexta-feira.

Boa diversão!

